流星舞台》新預告 「星井美希」即將登場北京新浪網 (2017-12-17 16:36)
萬代南夢宮放出新作《偶像大師：流星舞台》的最新一彈偶像介紹視頻「星井美希」篇。遊戲將在12月21日發售，登錄PS4平台。
【遊俠網】《偶像大師:流星舞台》新預告
星井美希是《偶像大師》的主要人物，她天生麗質而討厭麻煩，最後養成了我行我素的性格。不知道成長需要付出辛勞，認為感覺不用努力就想成為偶像。這樣獨自的感性再加上涉世未深，讓她在各樣的場合下都會說出一些莫名其妙的話，使周圍一片啞然。但她也是對事物認真起來就會完全認真到底的去對待的那種類型。
《偶像大師：流星舞台》將會講述高木社長與黑井社長準備進行一場傳說級的大型演唱會「流星舞台」。玩家作為製作人與製作所的13位偶像以這次傳說級的舞台為目標進行奮鬥。
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