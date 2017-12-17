卡普空近日宣布預定2018年1月26日發售的PS4巨作《怪物獵人世界（Monster Hunter World）》將與日本環球影城聯動放出下載任務。

想要第一時間下載聯動任務首先需要體驗過「monster hunter the real」后入手下載碼才能進行任務的下載。官方還公開了完成該下載任務后可製作的裝備「蒼星套裝」造型，除了獵人裝備以外還包括了艾露貓套裝。

另外，完成下載聯動任務后，還能得到期間限定的公會卡片背景和稱號！！

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