太刀粉福利 《怪物獵人世界》將發佈USJ聯動任務！北京新浪網 (2017-12-17 16:36)
卡普空近日宣布預定2018年1月26日發售的PS4巨作《怪物獵人世界（Monster Hunter World）》將與日本環球影城聯動放出下載任務。
想要第一時間下載聯動任務首先需要體驗過「monster hunter the real」后入手下載碼才能進行任務的下載。官方還公開了完成該下載任務后可製作的裝備「蒼星套裝」造型，除了獵人裝備以外還包括了艾露貓套裝。
另外，完成下載聯動任務后，還能得到期間限定的公會卡片背景和稱號！！
更多相關資訊請關注：怪物獵人世界專題
更多相關討論請前往：怪物獵人世界論壇
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 《每日用得上的日本語4000句》+ LivePen智慧點讀筆 + 7-11
- adidas 慢跑鞋 Supernova 運動 女鞋
- Bernice-艾麗卡5尺推門/拉門衣櫃(兩色可選)-149x60x203cm
- 【Hilltop 山頂鳥】男款超撥水保暖彈性長褲(H31MJ9鐵灰)
- 【FOSSIL】Townsman 雙眼計時個性大錶面黑色不鏽鋼手錶 男
- 【QNAP 威聯通】TS-453Bmini-4G NAS + Seagate希捷 那嘶狼
- 米雅可五層不鏽鋼溫控炒鍋(36cm單把、單耳)
- BOBSON 男款袖配色刷毛上衣
- SKECHERS(男) 運動系列 BURST 2.0 - 52616BKW
- 美國BIA名床-極致奢華 獨立筒床墊-5尺標準雙人
危險信號：比特幣網創始人已經賣掉手中所有比特幣【北京新浪網】
美女主播馮提莫曬最新美照 網友：別抱電線杆，來抱我【北京新浪網】
還原超性感不知火舞！「阿根廷第一美女coser」美照【北京新浪網】
iPhone SE還會更新嗎？蘋果親承不會輕易放棄【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》