《浪漫沙迦3》重製版努力開發中 發售日暫時沒有確定北京新浪網 (2017-12-17 16:36)
根據外媒的最新爆料，《浪漫沙迦3（Romancing SaGa 3）》重製版正在銳意製作中，但具體發售日期未定。其實，在《浪漫沙加2》重製版的48小時實況直播中也有提到相關情報：
ドグマ風見（網路藝人）：「《浪漫沙加3》有在製作嗎？」
市川氏（《浪漫沙加2》製作人）：「正在銳意製作中。開發情況大概在6、7成左右。我們會儘快做出發佈，不過年內還請大家享用《浪漫沙加2》。由於地圖量非常大，採用《浪漫沙加2》同樣的重製方式的話，這會需要很多時間。現正絕讚開發中。」
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