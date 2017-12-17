《最終幻想：紛爭NT》多次免費B測試時間公佈 非PS+會員也可參加北京新浪網 (2017-12-17 16:36)
早前遊俠為大家帶來《最終幻想：紛爭NT》1月正式發售的消息，並放出了預告。近日，SE宣布PS4《最終幻想：紛爭NT（Dissidia Final Fantasy NT）》將會在12月23-24日、12月30-31日、1月6-7日的17-22點(日期:)舉辦BETA測試。感興趣的玩家可以去遊戲官網（鏈接）查看。
這次測試非PS+會員也可參加。可遊玩的模式有級別比賽（在線對戰）、連續戰鬥（單人打電腦）、編輯、故事、寶藏這五個，此外也可以進行組隊戰。每個測試期可用的角色會有區別。
更多相關資訊請關注：最終幻想：紛爭NT專題
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