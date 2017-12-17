近日，光榮特庫摩公司公開了新作《進擊的巨人2》全新宣傳預告。遊戲日版將於2018年3月15日發售，歐美版2018年3月20日發售，，登陸PC、PS4、PSV以及任天堂Switch四大平台，感興趣的玩家不要錯過。

【遊俠網】《進擊的巨人２》預告

遊戲《進擊的巨人2》的新預告時長僅15秒，主要展示的是各種不同的巨人。一開始出現的牆壁里的巨人就非常駭人，最後獸之巨人的登場也十分引人注目。從CM中可以看到這些巨人的還原度都非常高，而且動作更加靈活。

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