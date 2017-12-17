不久前我們報導了萬代南夢宮的漫改遊戲《黑色五葉草》，今天的Jump Festa活動上官方公佈了遊戲的新預告，並將本作正式定名為《黑色五葉草：四重奏騎士》（Black Clover: Quartet Knights）。

《黑色五葉草》遊戲預告：

【遊俠網】《黑色五葉草》預告

《黑色五葉草》是一款主打4vs4的「魔法動作射擊」遊戲，每名角色都擁有獨特的魔法技能，在這個魔法就是一切的世界，玩家需要靠實力證明自己的力量。

《黑色五葉草》是日本漫畫家田畠裕基目前正在連載中的動漫大作，故事以一個架空的魔法幻想世界做為舞台，這片大陸曾經遭受魔神蹂躪將近滅亡，最後由傳說的魔導士「魔法帝」擊倒了魔神拯救世界。講述完全沒有任何魔法才能的少年「亞斯塔」，為了實現成為魔法帝的夢想而冒險成長的故事。

《黑色五葉草》遊戲將在2018年登陸PS4和PC平台，不過本作在日本僅登陸PS4平台。

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