TV動畫《博人傳》boss人設公佈 岸本新作分鏡圖曝光北京新浪網 (2017-12-17 16:36)
《火影忍者》是日本漫畫家岸本齊史的代表作，是一部從1999年就開始連載的動漫作品，一直到了2014年漫畫完結，持續了十五年時間。漫畫完結后，岸本齊史的下一部新作成為大家關注的焦點。在近日舉行的JF2018活動現場宣布：2018年岸本會公佈自己的新作，並作為《少年JUMP》50周年紀念活動的一環推出，還曝光了兩張新作分鏡。另公佈了一些TV動畫《博人傳》中忍考試篇新boss人設等的相關消息。
新作分鏡圖
據悉，本次現場中，岸本對過去的2017年進行了總結。在過去的一年中，他參與了很多關於博人傳的事情，不僅僅是漫畫，TV動畫也有著他的參與。關於好萊塢製作的火影真人版也在一點點進行當中。還說，之前《博人傳》劇場版的時候已經說過自己寫不出比這更有趣的東西了，但決定自己的極限是自己，他又有新點子了！今後的展開會更加有趣。
岸本會談全文：
除了關於新作和《博人傳》的消息之外，他和池本還在現場分別繪製鳴人、佐助和博人、莎拉娜的頭像。
《博人傳》新增boss人設：
岸本、池本現場繪圖：
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