早前，萬代南夢宮台灣公佈了漫改無雙類遊戲《銀魂亂舞（Gintama Rumble）》第二部中文宣傳片，宣傳片中詳細介紹了遊戲系統、可操作角色及支援角色、登場敵人、特殊技和不同模式！近日，萬代南夢宮為我們帶來了兩段即將推出的武士動作遊戲《銀魂亂舞》的首次PS4現場演示，其中更是包含了一段銀時和前歌舞伎町四天王之一「泥水次郎長」的戰鬥場面，打鬥動作效果十分華麗。

《銀魂亂舞》Boss戰演示：

【遊俠網】《銀魂亂舞》Boss戰演示

《銀魂亂舞》實機演示：

【遊俠網】《銀魂亂舞》實機演示

《銀魂亂舞》是一款「無雙」類的遊戲，在遊戲的過程中，無論是成群的敵人，還是漫畫原作中各種標誌性的人物都會登場，遊戲中的故事模式也可以帶我們體驗《銀魂》動漫的劇情。目前確認登場的人物包括坂田銀時、志村新八、神樂、桂小太郎、高杉晉助、月詠、神威、近藤勛、土方十四郎、沖田總悟和今井信女。

《銀魂亂舞》將於1月18日在日本和亞洲地區發售，包含英文字幕。其中日本版將登陸PS4和PS Vita平台，而亞洲版則登陸PS4平台。

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