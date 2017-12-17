哲學兄貴粉的最佳選擇 《好基友不可騎》新作發表！北京新浪網 (2017-12-17 16:36)
曾經在XBOX360以及steam平台上發售的人疊人遊戲《好基友不可騎（Mount Your Friends）》近日公開了全新續作《好基友不可騎3D：A Hard Man is Good to Climb》。
本作是一款使用肌肉男進行不斷堆積製作人肉高塔的運動遊戲。高難度和混亂的物理效果以及搖晃強烈的畫面是本作的特色。本次作為3D版，想必難度要比前作更高了吧！
本作預定將在2018年內登錄PC/MAC（steam）平台。
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