曾經在XBOX360以及steam平台上發售的人疊人遊戲《好基友不可騎(Mount Your Friends)》近日公開了全新續作《好基友不可騎3D:A Hard Man is Good to Climb》。

本作是一款使用肌肉男進行不斷堆積製作人肉高塔的運動遊戲。高難度和混亂的物理效果以及搖晃強烈的畫面是本作的特色。本次作為3D版,想必難度要比前作更高了吧!

本作預定將在2018年內登錄PC/MAC(steam)平台。