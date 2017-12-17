《行屍走肉》「尼根」大戰DC小醜 兩大變態男終極PK北京新浪網 (2017-12-17 16:37)
國外專門拍攝角色大亂鬥影片的「Bat In The Sun」公佈了最新魔幻大片《小醜大戰尼根》，將DC漫畫與《行屍走肉》系列的兩大變態猛男來了場暴力虐殺，究竟粉絲認為誰會勝出呢。
小醜大戰尼根：
【遊俠網】《小醜大戰尼根》
小醜大戰尼根，如果尼根贏了小醜和小醜女都歸他（小醜：嘖嘖嘖）
進入決鬥之前，製作組通過漫展採訪了漫迷，有人認為尼根會贏，因為尼根非常變態，而且還有遠見，組織了一個眾多信徒的救世軍，加上標誌性的棒球棒實力非常強悍。也有人認為小醜能贏，除了同樣變態外，小醜不可預測，經常讓蝙蝠俠措手不及，連「IT」的小醜都拿他沒辦法。
小醜女用iPhone拍攝對決
兩大變態猛男對戰前，Kevin Porter扮演的尼根與小醜打了個賭約，如果小醜贏了，他的人馬就是他的，如果尼根贏了，小醜的資源包括小醜女都是尼根的，然後Tatiana DeKhtyar扮演的小醜女用鑲鑽的iPhone拍攝了這場暴力虐殺，場面非常少兒不宜。
大戰末尾、「IT」小醜還客串了一下
另外，這集暴力對決同樣由小醜扮演著Aaron Schoenke執導與編劇，其宣布下一期超級英雄大亂鬥將打造動畫版《正義聯盟大戰復讎者聯盟》，以及真人版《賤賤大戰喪鐘》，粉絲可以通過官方網站投票復聯贏還是正聯贏，敬請期待。
高清視頻畫面：
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
危險信號：比特幣網創始人已經賣掉手中所有比特幣【北京新浪網】
美女主播馮提莫曬最新美照 網友：別抱電線杆，來抱我【北京新浪網】
還原超性感不知火舞！「阿根廷第一美女coser」美照【北京新浪網】
iPhone SE還會更新嗎？蘋果親承不會輕易放棄【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》