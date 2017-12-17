信仰，不只是用來膜拜，它還要賦予信徒強大的力量；正如ROG遊戲筆記本，不僅以強大的精神力量感召玩家，更以非凡的硬體性能為玩家帶去不一樣的遊戲體驗。12月16日勁燃開幕的ROGDay，不僅讓現場玩家和粉絲現場感受被ROG電競遊戲氛圍所包圍的幸福感，更是邀請到了重量級電競明星——SKT T1 戰隊「大魔王」Faker空降現場與粉絲親切互動。當然，更讓用戶為之瘋狂的，是活動現場展示的ROG專為MOBA類遊戲和FPS遊戲定製的魔霸本和槍神本，更懂用戶的需求，更助力玩家在競技對抗中的勝利！

一台優秀的遊戲筆記本，首先就要在外表上展現出與眾不同。ROG在遊戲本市場深耕多年，將MOBA類遊戲、FPS類遊戲與遊戲筆記本進行深度融合，最終成為我們眼前的這兩款定製遊戲本。

ROG Strix S5AM魔霸筆記本在外觀上充分體現了MOBA類遊戲的特性。機身的A面和C面特別採用了龍鱗紋飾和龍脊紋路的裝飾，靈感就是來自MOBA類遊戲中擊殺后能為團隊提供強力buff加成的龍形野怪，例如《英雄聯盟》中的大龍——納什男爵，每一次成功擊殺大龍，整個隊伍的戰鬥力和士氣都能飆升，以這樣別具意義的戰利品來裝飾這台遊戲筆記本，更加凸顯召喚師的榮耀；MOBA遊戲中經常用到的QWER四鍵採用了特殊鍵帽設計，以更高的辨識度為玩家帶來得心應手的操作，有效降低誤觸率，更快的上手速度助力玩家席捲戰場！

極富MOBA遊戲元素的魔霸本就足以令人心臟狂跳不止，那麼一台擁有SKT戰隊和Faker印記的魔霸本呢？ROGDay活動現場還展示了ROG魔霸SKT定製版遊戲本，機身外觀在保有原本龍鱗紋飾的前提下，A面還加入了SKT T1特殊徽記，C面掌托右側加入Faker親筆簽名，這樣一款融合萬千粉絲夢想的神物與Faker一起出現在燈光閃耀的舞台上時，現場的狂熱氣氛達到了高潮！

與魔霸本不同，ROG Strix S5AS槍神筆記本體現的是FPS遊戲中的槍戰元素。外觀設計上融入了大名鼎鼎的SCAR突擊步槍設計元素，風格低調但不失剛硬，殺氣十足；機身的C面採用了仿凱夫拉防彈衣紋理，槍戰氣息濃厚，猶如一名全副武裝的士兵；觸摸板邊緣為準星坐標軸圖案，觸感光滑順暢，彷彿敵人已經出現在準星中央，只等玩家扣下扳機的那一刻！同樣的，在FPS遊戲中經常用到的WASD按鍵也採用了特殊鍵帽設計，更快上手秀身法，槍神的養成就是這麼簡單！

既然是定製款遊戲本，ROG魔霸本和槍神本在硬體配置上自然是以強勁著稱。二者均搭載英特爾第七代酷睿i7四核處理器，單核最高主頻可達3.8GHz，較上代有著更加強大的運算能力和更快的運行速度，輕鬆流暢運行《英雄聯盟》和《穿越火線》等當下電競網游。顯卡方面，ROG魔霸本搭載NVIDIA？ GeForce？ GTX 1060顯示晶元，配以6GB GDDR5內存，槍神本搭載GTX 1070顯示晶元和8GB GDDR5內存，處理遊戲畫面等圖形任務時表現出更優良的性能，為玩家呈現清晰又流暢的遊戲畫面，而且屏幕刷新率更是達到了筆記本電腦中逆天的144Hz，在電光火石間即可決出勝負的槍戰遊戲中佔盡上風。帶給玩家不一樣的暢快遊戲體驗。

能發揮出驚人的遊戲性能，ROG魔霸本和槍神本除了強勁的硬體配置，優良的散熱性能也是重要保障。ROG魔霸本和槍神本配備了升級版雙12V風扇，支持風扇提速，同樣時間內可產生更大的冷卻氣流，搭配多條散熱銅管，多管齊下，保障玩家在長時間遊戲過程中電腦依然發揮穩定，熱血戰鬥搭配冷靜頭腦，勝利才會如期而至。

玩家的信仰，不是一時興起，而是發自內心的熱愛，信仰電競遊戲，信仰自己電競遊戲的夢想，信仰自己能爆發出強大的實力。ROGDay亮相的兩款定製遊戲本，將助力玩家將信仰的力量化作一次次擊殺，體驗電競遊戲的真正樂趣所在。