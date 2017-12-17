Arc System工作室的《蒼翼默示錄：Cross Tag Battle》計劃登陸PS4，Switch和PC，並將加入更多新角色。今天他們公佈了一段視頻，確認4名新角色將在本作中回歸。

這四人分別是：Iron Tager, Makoto Nanaya, v-No.13, 和Es。這四個角色全都來自《蒼翼默示錄》系列作品。

此前已經公佈的角色有：來自《蒼翼默示錄：神觀之夢》的 Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Hazama, Noel Vermillion 和Azrael。來自《女神異聞錄4》的Yu Narukami, Yosuke Hanamura, Chie Satonaka 和Yukiko Amagi。來自《夜下降生》的 Linne, Hyde, Gordeau 和Waldstein。以及來自《RWBY》的Ruby和Weiss Schnee。

根據視頻信息顯示，還將有更多角色在2018年早些時候陸續亮相。

《蒼翼默示錄：Cross Tag Battle》預計2018年登陸PS4，Switch和PC，下面請看本次公佈的角色視頻。