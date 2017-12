Xbox One X已經通過許多實際遊戲效果展示了這次世代間期升級的成效。大多數製作組都為自己的遊戲推出了Xbox One X專用升級補丁,雖然具體遊戲的表現主要還是依賴遊戲開發組自己,但也有一些情況是Xbox One X架構設計的功勞,為製作組節省了許多力氣。

《螳螂燃燒賽車》製作組Voofoo就在一次採訪中介紹,他們不費吹灰之力就讓自己的遊戲在Xbox One X上實現了4K解析度和60fos。市場經理Sean Walsh,技術總監Mark Williams,還有3D美工Ben Exell指出,「Xbox One X是一次重要的提升。我們提升了4倍的像素,維持了同等水平的抗鋸齒、幾何和材質複雜度,根本不費吹灰之力。」

「我們已經在原版Xbox One 版本上進行了許多優化,因為它比PS4性能低一些,但我們真的不需要做任何努力就能讓《螳螂燃燒賽車》在Xbox One X上達到4K 60fps。」

當然,像他們這種情況並不一定適用於任何遊戲,但相信今後推出的遊戲一定會更充分地利用Xbox One X的性能。