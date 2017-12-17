《螳螂燃燒賽車》廠商：XB1X實現4k60fps太輕鬆北京新浪網 (2017-12-17 16:41)
Xbox One X已經通過許多實際遊戲效果展示了這次世代間期升級的成效。大多數製作組都為自己的遊戲推出了Xbox One X專用升級補丁，雖然具體遊戲的表現主要還是依賴遊戲開發組自己，但也有一些情況是Xbox One X架構設計的功勞，為製作組節省了許多力氣。
《螳螂燃燒賽車》製作組Voofoo就在一次採訪中介紹，他們不費吹灰之力就讓自己的遊戲在Xbox One X上實現了4K解析度和60fos。市場經理Sean Walsh，技術總監Mark Williams，還有3D美工Ben Exell指出，「Xbox One X是一次重要的提升。我們提升了4倍的像素，維持了同等水平的抗鋸齒、幾何和材質複雜度，根本不費吹灰之力。」
「我們已經在原版Xbox One 版本上進行了許多優化，因為它比PS4性能低一些，但我們真的不需要做任何努力就能讓《螳螂燃燒賽車》在Xbox One X上達到4K 60fps。」
當然，像他們這種情況並不一定適用於任何遊戲，但相信今後推出的遊戲一定會更充分地利用Xbox One X的性能。
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