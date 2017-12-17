暴雪告訴你如何用玩家不反感的姿勢設計開箱系統北京新浪網 (2017-12-17 16:41)
過去的幾個月里，《星球大戰：前線2》的寶箱系統引發的爭議得到各方面的重點關注。各國政府的調查和表態讓這件事顯得更加嚴峻，不過有一款遊戲一直笑而不語，站在一旁看熱鬧，那就是《守望先鋒》。
暴雪這款在線射擊競技遊戲其實才是第一款既賣遊戲又賣寶箱的產品，但是《守望先鋒》卻從來都沒像《星球大戰：前線2》這樣遭到差評和質疑。在最近一次採訪中，遊戲總監Jeff Kaplan介紹了幾個小技巧，如何避免引起玩家的憤怒情緒。
「我們的團隊在設計寶箱系統的時候有幾個核心理念很重要。首先者必須是一個以玩家為中心的系統，因為我們自己也是玩家，我們不希望這個系統能夠帶來任何力量上的增加。我們希望這個系統是純裝飾性的，所以這是擺在第一位的核心理念。第二點就是我們希望寶箱里的每個物品的獲得都與玩家的運氣無關，所以我們[對於重複抽中的物品會提供補償]。出於同樣的考量，我們加入了貨幣系統和直接解鎖的途徑。這樣一來，如果你覺得『那個狂鼠的皮膚我好想要，但是抽不到』，這個時候你有直接購買的途徑，所以整個系統的驅動力不是寶箱，也不是隨機性。」
還有一個重要的原則就是要傾聽玩家聲音。Kaplan繼續距離他們如何根據玩家反饋而做出修改，比如第一次夏季運動會的活動，以及盡量減少物品重複抽中的情況。所以這就是為什麼暴雪能用寶箱系統而不被罵的原因。第一不要讓寶箱系統影響實際遊戲中的強弱。第二要讓玩家通過明碼標價的方式獲得自己想要的道具。最後就是要傾聽玩家意見。
其實這些道理很淺顯，但EA可能就屬於「道理都懂，但就是不幹」的情況吧。
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