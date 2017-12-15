習近平肯定林鄭月娥治港工作中央社 (2017-12-15 18:00)
（中央社記者張謙香港15日電）中國國家主席習近平今天下午在北京中南海會見述職的香港行政長官林鄭月娥，他充分肯定林鄭月娥的治港工作。
官方香港電台報導，習近平讚揚林鄭月娥上任以來，帶領管治團隊依法施政，積極作為，聚焦發展經濟，改善民生，並加強與各界人士溝通，促進社會穩定，實現良好開局。
習近平說，北京中央對她和新一屆政府的工作予以充分肯定。
據報導，習近平還向林鄭月娥說，香港和澳門要成功推進「一國兩制」事業，關鍵在於要全面準確貫徹「港人治港」、「澳人治澳」，高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，以及維護北京中央對香港的全面管治權和保障特區的自治權有機結合起來。
習近平又說，中共19大報告提出，支持香港融入國家的發展大局，也是為香港發展指明方向，強調香港與大陸優勢互補、合作共贏是必然選擇。1061215
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