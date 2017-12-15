（中央社記者尹俊傑北京2017年12月15日電）美國智庫指出，中國過去一年持續在南海人造島部署雷達等軍事設施。中國外交部發言人陸慷今天堅稱這是「和平建設活動」，並說一些個別人士「小題大作」，是「別有用心」。



華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）14日公布衛星照指出，中方在南沙與西沙群島共興建72英畝（29公頃）的設施，包括在永暑礁北端疑似興建新的高頻雷達陣列。



中方相關活動已引起美國及其盟友高度關注。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）12日再次呼籲中國停止在南海的島礁建設，並說持續軍事化是「不可接受的」。



中國外交部下午舉行例行記者會。陸慷回應提問時說：「中國在自己的國土上開展一些和平建設活動，部署一些必要的防衛設施，這是非常正常的事情，這也是中國主權範圍內的事情。」



他表示：「一些個別人士在這個問題上小題大作、興風作浪，我們認為是別有用心的。」



陸慷堅稱，在中國和南海周圍有關方共同努力下，當前整體南海局勢趨穩，各方也都達成「很好的共識」，並在推進落實這些共識。



陸慷說：「我們還是希望域外國家和域外有關方面能夠尊重域內國家的這些努力，不要無事生非，不要興風作浪。」



去年7月，南海國際仲裁結果認定中國的「九段線」主張沒有法律依據，北京當局以「政治鬧劇」為由不承認裁決結果，並無視美國、澳洲等國呼籲，一年多來持續推進南海島礁建設，強化軍事部署。



與此同時，中國與東南亞國家協會（ASEAN）成員正在推進南海行為準則磋商，但中方主張這項準則不應具法律約束力。有分析認為，中國正以這項手段為在南海鞏固軍事實力爭取時間。