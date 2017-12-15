（中央社台北15日電）浙江省委機關報浙江日報微信公眾號「政已閱」今天證實：「日前，中共中央決定：鄭柵潔同志任浙江省委委員、常委、寧波市委書記」。



鄭柵潔今年56歲，福建漳州人。仕途主要在福建歷練，曾任廈門市發展和改革委員會黨組書記、主任；福建省發展和改革委員會黨組副書記、副主任等職。



他於2015年2月升任福建省政府副省長，同年8月調任中國國家能源局副局長；今年5月轉任中國國務院台灣事務辦公室副主任，現又調任浙江省寧波市委書記。



就行政級別看，鄭柵潔擔任副省級市委書記是平調，然寧波位居計劃單列市，擔任掌實權的一把手、地方小諸侯，可發揮的空間較大。



至於國台辦未來人事，在「一正四副」下，現排名第一的副主任劉結一，將於明年3月召開的全國人民代表大會後轉正，兩個副主任遺缺，可能由內部調升一名，另一副主任由外部調任。1061215