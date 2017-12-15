韓副財長：韓中關係改善有利經濟成長中央廣播電台 (2017-12-15 15:14)
南韓財政部副部長高炯權(Ko Hyoung-kwon)今天(15日)表示，在與北京的外交關係逐漸改善，使中國遊客回流的情況下，他預期有助南韓明年的經濟成長。
在高炯權發表評論的前一天，中國國家主席習近平與南韓總統文在寅(Moon Jae-in)14日在北京進行峰會，雙方期望能跨越因南韓部署美國終端高空防衛系統(THAAD，俗稱薩德)所引發的爭端。
高炯權在訪談中向路透社表示，「讓明年比今年更為樂觀的眾多因素之一，就是更好的中韓關係。」高炯權並補充，中國赴南韓觀光的遊客人數可望再度增加，尤其如果習近平出席明年2月平昌冬季奧運會的話。
首爾當局已邀請習近平訪問南韓，出席平昌冬奧。南韓政府希望這場運動賽事能成為朝鮮半島和平的轉捩點。
近一年來，由於北京不滿美國在南韓部署反飛彈系統，中國與南韓的關係陷入緊張。中國宣稱薩德系統極具威力的雷達覆蓋範圍會深入中國領土，威脅中國安全。
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