俄羅斯國際傳真社(Interfax)報導，俄羅斯副外長莫古洛夫(Igor Morgulov)今天(15日)表示，俄羅斯不準備對北韓進行新的制裁措施，進一步扼殺北韓的經濟。

報導同時引述莫古洛夫指出，對北韓的施壓已經快達「紅線」，而美國與北韓若進行談判，美國提供安全保證應該是談判的主題。

此外，莫古洛夫表示，俄羅斯不會立即將北韓勞工遣送回國，但是會配合聯合國的規範，以漸近方式進行。

莫古洛夫並說，莫斯科目前尚未與北韓領導人進行過新的高層接觸，但未來有可能。

國際傳真社引述莫古洛夫說，「理論上，他們(接觸)是有可能的。」

莫古洛夫並表示，俄羅斯先前與北韓有許多溝通管道，「不論哪種方式都達到效果。」