被指控貪污的秘魯總統庫辛斯基(Pedro Pablo Kuczynski)在利馬(Lima)時間14日晚間，拒絕反對派要求他下台的最後通牒，也無視反對派準備在國會對他提出的彈劾。

庫辛斯基在部長們的圍繞下，於電視發表演說表示：「我並不準備放棄我身為總統的榮譽、價值觀，或是應盡的責任。」

庫辛斯基表示會與國會的調查小組與檢察總長合作，將他涉及的貪污指控調查清楚，他並說：「我不會逃跑，我也不會躲藏，況且我也沒有任何理由要這麼做。」

庫辛斯基10年前曾以顧問身分，領取巴西建設公司奧德布雷赫特(Odebrecht)款項，而這家公司正處於拉美最大賄賂醜聞的核心。

掌握秘魯國會多數席次的右翼「人民力量黨」(Popular Force party)認為，有越來越多的證據顯示庫辛斯基曾有貪污行為。中間派的庫辛斯基是在去年就任5年的總統任期。

巴西建設公司奧德布雷赫特在13日揭露，該公司在2004至2013年期間，曾支付庫辛斯基近500萬美元的顧問費。在這段期間，庫辛斯基擔任前總統托雷多(Alejandro Toledo)政府的經濟部長及內閣首長。奧德布雷赫特公司表示，在托雷多政府時代，曾支付2,000萬美元藉以取得秘魯高速公路的合約。

人民力量黨對庫辛斯基訂下14日必須辭職的最後期限，否則將啟動彈劾程序。人民力量黨國會議員發言人薩拉維利(Daniel Salaverry)表示：「很明顯的，他(庫辛斯基)繼續留在國家最高職位，是無法忍受的事。」