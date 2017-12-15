為了解決私權糾紛，除了向法院提起訴訟外，民眾也可以到法院以外的紛爭解決機構請求以「調解」或「仲裁」等方式解決私權糾紛。為了增進民眾對於多元紛爭解決途徑的認識，司法院今天(15日)宣布「訴訟外紛爭解決(ADR)機構查詢平台」正式上線，協助民眾更迅速的解決紛爭。



一般民眾面對私權糾紛的處理方式，不外乎是向法院提起訴訟或聲請調解等廣為熟知的方法。但事實上，民眾還可以選擇到法院以外的紛爭解決機構請求以「調解」、「調處」或「仲裁」等方式解決，這種利用訴訟以外的方式解決紛爭，就稱為「訴訟外紛爭解決機制(ADR)」。

但過去國內對於ADR推廣不足，又欠缺一套統合的查詢機制，司法院為了便利民眾及時查詢相關資訊，耗時1年彙整國內行政型及民間型的ADR機構資訊，並建置完成「訴訟外紛爭解決(ADR)機構查詢平台」，司法院秘書長呂太郎於15日舉行記者會，宣布ADR機構查詢平台正式開通，解決紛爭可免打官司又更便利。呂太郎說：『(原音)到法院訴訟是最不得已、最後的手段。我們到法院去還要開庭、攻防舉證，在法庭上爭得面紅耳赤，如何在訴訟以外能夠有效解決紛爭，其實各國都非常重視，這樣的機構或機制讓有關紛爭能更有效、和諧、快速、便利的來解決。』

ADR機構查詢平台提供民眾以選擇「紛爭類型」、「機構所在地區」或輸入機構關鍵字等方式查詢合於各自紛爭需求的ADR機構，比起過去限定管轄法院辦理訴訟上將更為便利，當事人間的關係也可更和諧，此外，程序上也更自由迅速、簡化，節省當事人的勞費，協商過程的隱密性也較高，司法院期盼能提協助民眾更快速的解決紛爭。