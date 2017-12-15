破壞金融 英警告防範俄海軍攻擊海底纜線中央廣播電台 (2017-12-15 16:45)
路透社今天(15日)報導，英國國防部長官警告，英國及其盟友北大西洋公約組織(NATO)必須防範俄羅斯海軍可能對深海纜線進行災難性攻擊，而造成數兆美元金融交易被中斷。
這些海底纜線跨越全球海洋，承載95%的通訊量與每天逾10兆美元的金融交易。
英國廣播公司(BBC)引述國防參謀長皮契(Stuart Peach)的話說，「我們的生活方式有個新風險，就是那些跨越各海床的纜線極易遭到攻擊」。
皮契表示，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)對蘇聯海軍進行的現代化，已經對西方的通訊造成嚴重威脅。
他說，「除了新型的船隻和潛艇外，俄羅斯持續完善其非傳統能力和資訊戰。」
西方近年對俄羅斯再次展現自信與強勢作風感到擔憂，對此，俄羅斯不斷予以駁斥，並形容這是「冷戰歇斯底里」(Cold War hysteria)，不過克里姆林宮(Kremlin)的支持者則讚揚蒲亭在1991年蘇聯垮台後，為恢復俄羅斯影響力所做的努力。
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