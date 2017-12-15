新台灣國策智庫今天(15日)公布針對六都民眾進行的民調，行政院長賴清德的滿意度為40.3%，與今年5月相比，好感度下跌7.4%。對此，行政院發言人徐國勇受訪時表示，這都在賴清德的意料之內，政府推出任何改革都會影響部分人的權益，等到政策真正實施後，民眾就會有感，屆時將可化解爭議。

徐國勇指出，政府推出任何改革，包括現在正在修正的勞基法以及推動的年金改革，都會影響部分人的權益。他強調，「痛苦會過去，美麗會留下」，改革總有些痛苦，政府當然要承受也了解民眾的不滿，但等到這些政策真正實施後，人民就會感受到這些改革對整體社會有利，屆時就可化解爭議。