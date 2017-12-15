陸委會主委張小月今天(15日)出席「逐夢海峽」紀錄片特映會時表示，蔡英文總統及中國大陸國家主席習近平都曾提到要「以人民為中心」她認為兩岸應該以此做為持續發展關係及溝通對話的共同基礎，改變舊有的思維與框架，為兩岸關係擘劃嶄新的方向與模式，只要兩岸勇於改變，雖然有時「行到水窮處」，還是會「坐看雲起時」。



陸委會委託國家地理頻道拍攝、播出「逐夢海峽」紀錄片，並在15日下午舉辦特映會。這部紀錄片講述一位中國大陸的媽媽帶著患有唇顎裂的寶寶來台進行手術，以及2名中國大陸自行車車友來台挑戰武嶺車道的故事。這部紀錄片除了已在台灣首播外，也會在中國大陸、東南亞、中東及大洋洲等超過40個國家及地區播出，預計將觸及超過1億收視人口。

陸委會主委張小月出席特映會時致詞表示，這部影片讓她很感動，也深刻體會到兩岸之間沒有小事，因為對雙方人民來說，兩岸政府間每天處理的都是影響他們一生關鍵的大事。

張小月指出，蔡英文總統在競選時就曾提到，未來執政後一定會以人為本、以人民為中心，以人民的期待及需求做為執政者最重要的事。最近中國大陸國家主席習近平在十九大報告中也多次提到以人民為中心，與蔡總統的理念不謀而合，她認為雙方應該以此為共同基礎，持續發展兩岸關係及溝通對話。張小月：『(原音)兩岸的領導人心中都提到了民為貴這樣的理念來服務人民，這是一個很好的開始，也應該用這個來做為持續發展兩岸關係以及溝通對話的共同基礎，改變舊有的思維跟框架，為兩岸關係擘劃一個嶄新的方向和模式。』

張小月並以影片中的自行車車手登上武嶺後，與中國大陸的親友視訊分享美景來形容，她認為「天涯不過咫尺，幸福不過就在此時」，而兩岸關係也是如此，「大景無言，惟觀者有心」，她相信只要兩岸敞開心胸，勇於改變，將想法落實成為具體的行動，雖然有時「行到水窮處」，還是會「坐看雲起時」。