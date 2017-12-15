港獨立黨成員製爆炸品 入獄兩年以上中央社 (2017-12-15 17:22)
（中央社記者張謙香港15日電）香港3名「全國獨立黨」成員因為製造爆炸品於上月被陪審團裁定罪名成立後，今天被法院各判處入獄2年10個月至3年10個月不等。
綜合電子媒體的報導，高等法院判處首被告陳耀成入獄2年2個月；次被告鄭偉成入獄2年10個月；第三被告彭艾烈入獄3年10個月。
2015年6月15日，香港警方在西貢拘捕了5男4女，年齡在21至34歲之間，當中有教師、學生和工人，當中5人其後被起訴，罪名是串謀製造爆炸品或擁有爆炸品。
高院7名陪審團上月裁定3名被告罪成。
有被捕者在審訊過程中曾向警方說，於2014年獲邀加入「全國獨立黨」，進行反政府活動。
三名罪成的被告過去曾參與各種反政府和「反中」活動，包括針對陸港邊境的反水貨示威。
他們供稱，製造爆炸品的目的是要在立法會就香港政制改革議案表決前，使用煙霧彈製造混亂。
2015年6月18日，立法會就「行政長官產生辦法決議案」進行表決。在此之前，泛民主派人士於2014年底發起「占領中環運動」，要求行政長官舉行普選。1061215
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
再見，余光中！讓我們再讀一遍《鄉愁》...【北京新浪網】
外星親，你們是被腦補出來的嗎【北京新浪網】
余光中：寫給未來的孩子的信【北京新浪網】
英國醫生在患者肝臟表面刻字 簽自己名字縮寫SB【北京新浪網】
余光中：寫給未來的你【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》