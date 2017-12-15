（中央社記者張謙香港15日電）香港3名「全國獨立黨」成員因為製造爆炸品於上月被陪審團裁定罪名成立後，今天被法院各判處入獄2年10個月至3年10個月不等。



綜合電子媒體的報導，高等法院判處首被告陳耀成入獄2年2個月；次被告鄭偉成入獄2年10個月；第三被告彭艾烈入獄3年10個月。



2015年6月15日，香港警方在西貢拘捕了5男4女，年齡在21至34歲之間，當中有教師、學生和工人，當中5人其後被起訴，罪名是串謀製造爆炸品或擁有爆炸品。



高院7名陪審團上月裁定3名被告罪成。



有被捕者在審訊過程中曾向警方說，於2014年獲邀加入「全國獨立黨」，進行反政府活動。



三名罪成的被告過去曾參與各種反政府和「反中」活動，包括針對陸港邊境的反水貨示威。



他們供稱，製造爆炸品的目的是要在立法會就香港政制改革議案表決前，使用煙霧彈製造混亂。



2015年6月18日，立法會就「行政長官產生辦法決議案」進行表決。在此之前，泛民主派人士於2014年底發起「占領中環運動」，要求行政長官舉行普選。1061215