▲政府未來將嚴格管制出廠10年以上的汽機車，意外引發民怨。圖為政府要推動的電動車。（圖／NOWnews資料照）

行政院長賴清德在院會拍板定案空汙法修正案後，政府未來將嚴格管制出廠10年以上的汽機車，如果不能通過被大幅提高標準的廢氣排放定檢，將重罰車主或吊銷牌照。這項新政策讓二手車的價值聞風大貶，意外引發民怨，不滿政府無能解決空氣汙染，只會讓人民多花錢去買新車。

不少民眾透過網路留言方式，表達對政府的不滿與憤怒，指出他們會開二手車、或騎乘老舊機車，就是因為自己是經濟上的弱勢族群。如果有錢，誰不想每天開新車？蔡政府這項措施罔顧經濟底層民眾的需求，是不食人間煙火、何不食肉糜。

目前政府尚未公布更嚴格的10年以上汽機車定檢廢氣排放標準，雖然民眾為老車添購一套廢氣過濾設備，還是有可能定檢過關，但許多人認為10年以上汽機車的零件，隨時都可能東壞西壞，為此花錢加裝一套全新的廢氣過濾設備，不如買新車划算。政府這項政策，根本就是叫民眾去買新車。

以後出廠10年的老舊汽機車可能直接報廢，部分民眾抱怨當地的大眾運輸工具很不發達，有的甚至1小時1班；也有人不滿電動車的整體價格依舊高貴，電池更換據點也很少，非常不方便，顯示政府沒有用心。

還有部分民眾表示，政府變相叫民眾都買新車以改善空汙，不如請政府直接恢復核電比較快。因為過去都沒有這樣離譜的空汙問題，直到開始實施非核家園後，空氣就因改用火力發電變得汙濁不堪。