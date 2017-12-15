▲陳擇穎醫師表示，糖尿病初期症狀不明顯，導致許多病友較不積極去控制血糖。 （圖／記者黃文博攝，2017.12.15）

台南市立安南醫院新陳代謝科陳擇穎醫師表示，糖尿病初期症狀不明顯，導致許多病友較不積極去控制血糖；據最新報告顯示，台灣糖尿病人血糖控制達到目標的比率僅三分之一，表示有三分之二的病人以為自己有在治療，卻仍持續暴露在糖尿病併發症高風險之下。

近十年來，血糖用藥發展突飛猛進，台灣陸續引進了三種新藥，比起傳統藥物有不少優勢，其中腸泌素分解抑制劑最早引進台灣，因其副作用很少與不易低血糖的特性，臨床醫師與糖友們使用經驗相當良好，目前仍是主流之一。

最新引進的腸泌素類似物及鈉糖受器阻斷劑，最大的特色是兩者都有降體重的作用，其他好處包含降血壓，甚至可減少心血管疾病風險和保護腎臟，儼然是糖尿病藥物的明日之星。

腸泌素類似物得透過針劑施打，民眾接受度較低，現在也開發出一周施打一次的劑型，使用上方便許多，而鈉糖受器阻斷劑為口服劑型，接受度較高，不過得注意其一些副作用，譬如生殖泌尿道感染風險或利尿效果等藥物選擇需與醫師討論。

陳擇穎表示，藥物新發展給予糖尿病患更多治療選擇，但並非所有新藥都適合用在自己身上，也並非舊藥就不好，而且健保給付上也有所限制，若糖尿病患發現自己的血糖控制不佳、易發生低血糖或其他用藥不適，建議能和自己的醫師討論或至新陳代謝科門診詳細討論治療方式。