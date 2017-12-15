▲新台灣國策智庫今(15)日發布六都市長就任三周年滿意度調查，市長林佳龍施政滿意度、好感度穩步上升，皆名列政治人物第三名。（圖／資料照片 , 2017.12.15）

新台灣國策智庫今（15）日發布六都市長就任三周年滿意度調查，台中市長林佳龍施政滿意度、好感度穩步上升，皆名列政治人物第三名。多位市議員今日在議會總質詢時，肯定市府的施政表現逐年進步。對此，市長林佳龍表示，任何民調他都會參考，自己跟自己比，其實要做的事情還很多，期待為台中未來發展奠定更好基礎。

市府新聞局長卓冠廷說，這份民調與之前各媒體民調相仿，台中市再被民眾認為是心目中最宜居的城市，且市民對市長的施政滿意度，穩定過半並逐漸上升，顯示在野黨狂打空汙議題無效，市民有看到市府團隊的努力，會繼續加油。

新台灣國策智庫今日發布民調，六都市長滿意度，桃園市長鄭文燦75.9%、高雄市長陳菊66.2%、台中市長林佳龍56.1%、台北市長柯文哲51%、新北市長朱立倫49.9%與台南市代理市長李孟諺25.8%。林佳龍的施政滿意度，與去年11月的52.5%、今年5月的55.6%相較，持續穩步上升。

政治人物好感度調查，陳菊為51.7%、賴清德為48.9%、林佳龍為45.9%、柯文哲45.8%、朱立倫35.4%、蔡英文34.2%、鄭文燦30.3%、蘇嘉全27.7%、蔣萬安25.9%、吳敦義16.1%。

調查六都市民，心目中的最佳宜居城市，台中市再度以23.8%，成為民眾心目中的最宜居城市，其次為台北市16.6%、新北市12.6%、高雄市12.3%、台南市11.8%與桃園市11.6%。

市議員邱素貞、蔡成圭、何明杰、何文海、翁美春、劉淑蘭、張雅旻、曾朝榮、何敏誠，今日在議會總質詢時，均肯定林市長施政滿意度穩健提升，並詢問林市長針對民調施政滿意度上升的看法。

林佳龍表示，任何民調他都會參考，自己跟自己比，執政三年來，就是希望把市政做好，這三年民調有逐漸成長的趨勢，很高興市府努力的成績逐漸讓市民看到。