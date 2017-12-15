（中央社記者尹俊傑北京15日電）南韓總統文在寅訪中之際，一名南韓記者昨天遭中方保全人員圍毆掛彩。中國外交部發言人陸慷今天以「不幸的意外」形容此事，並說中方表示關心，願配合南韓有關方面調查。



文在寅14日出席在北京國家會議中心舉行的中韓經貿合作交流會開幕儀式，隨行的南韓攝影記者採訪時遭中方保全人員圍毆，右眼嚴重受傷，並出現頭暈和噁心症狀。南韓官方隨後提出抗議，要求中方正式道歉。



中國外交部下午舉行例行記者會。陸慷回應提問時表示，上述活動是由南韓駐京商會代表處自行組織，有關媒體記者是由南韓組織方邀請，保全人員也是由南韓組織方聘用，此事必須由有關組織方進行調查。



陸慷說：「這個事情既然發生在中國，而且又有人受傷，我們當然非常關心。」他表示，中方希望「有關方面」能儘快查明事實真相，如有必要，中方願意配合調查。



至於中方是否已回應韓方道歉要求，陸慷未正面回應，僅說中韓兩國有關部門已就此「交換過意見」。



他堅稱，文在寅訪問中國至今，各場活動都進行得「非常順利」，包括上述發生「不幸的意外小插曲」的活動。這場活動含媒體在內有2200多名人士參加，絕大部分都嚴格按規定行事，確保活動「總體上是順利進行的」。



另一方面，中國國家主席習近平14日與文在寅舉行會談，陸慷證實，雙方就朝鮮半島和平穩定4項原則達成共識，包括不允許發生戰亂、堅持無核化原則、透過對話談判和平解決問題、南北韓關係改善有利最終和平解決問題。



陸慷說，透過外交途徑和平解決朝鮮半島核問題、維護朝鮮半島和平穩定，是朝鮮半島問題有關各方，特別是本地區國家利益的「最大公約數」，也是國際社會的普遍期盼。



他說：「我們還是要呼籲所有有關各方都能夠相向而行，共同努力，推動半島問題重新回到通過對話談判來解決的軌道。」1061215