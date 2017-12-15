捷運工地挖破瓦斯管線 警消警戒中央社 (2017-12-15 17:07)
（中央社記者林長順新北15日電）新北市中和區連城路一處捷運施工工地，今天下午近3時許不慎挖破瓦斯管線，新北市消防局獲報後出動灑水防護。
在場消防人員指出，由於事故發生在工地，未影響交通，目前瓦斯公司已到場處理。1061215
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