（中央社記者劉建邦台北15日電）有幫派背景的58歲吳姓男子為幫女性友人討新台幣1600萬元債務，找小弟前往被害人公司恐嚇，刑事局掌握情資逮人，吳男供稱僅潑漆沒恐嚇，警方也發現他曾金援統促黨。



刑事局偵查第二大隊第三隊隊長戴長生今天表示，接獲民眾報案指稱，一名綽號小吳的男子以替女友人催討千萬元債務為由，找多名小弟前往被害人公司，仗勢幫派名號向公司員工騷擾與恐嚇，並赴被害人住處、公司潑灑紅漆。



刑事局獲報後組專案小組偵辦，發現有多項前科的吳男涉案。經調查，吳男曾是四海幫前堂主，專在大台北地區從事討債等行為，經長期蒐證，昨天見時機成熟，前往住處逮人。



吳男遭逮後否認涉案，坦承有討債和潑漆沒恐嚇行為，警方不採信吳男說法，警訊後依恐嚇取財、組織犯罪條例等罪嫌把人移送新北地檢署偵辦。



刑事局偵辦過程發現，吳男曾出現中華統一促進黨相關活動，並曾經金援統促黨，將持續擴大清查相關不法事證。1061215