▲市長林佳龍正式宣佈今年起台中官方辦理的跨年不再施放煙火，為台灣的環境多盡一份心力。（圖／市政府提供 , 2017.12.15）

多數縣市跨年晚會施放煙火慶祝行之有年，台中市長林佳龍為帶頭示範環保精神，正式宣佈，今年（106）起台中官方辦理的跨年不再施放煙火，為台灣的環境多盡一份心力，也避免浪費資源。

市府正努力推動各項空汙防制政策，台中市PM2.5年均濃度，自103年27μg/m3逐年下降至105年22.8μg/m3，今年截至11月更已降為20.1μg/m3；紫爆天數也從103年87天、104年69天、105年50天，逐年下降到11月底的20天。林佳龍表示，他已指示今年市府各局處主辦的跨年晚會倒數後不再放煙火，除了減少製造空汙，為台灣的環境再多盡綿薄之力，也避免浪費資源。

新聞局長卓冠廷說明，包括台中在內的多數縣市政府，往年舉行跨年晚會多會在倒數迎接新年時施放煙火慶祝。或許大家都已習慣，但近年來也有非常多民眾向市府反應，希望不要施放煙火。市長今日正式拍板，未來由市府主辦的跨年活動將不再放煙火，這對台中多年來的跨年文化，也是一次突破性的改變。

卓冠廷表示，為讓原市區與縣區的民眾都能就近參與一年一度的跨年晚會，並為2018台中世界花博暖身，今年「星光璀璨迎花博~2018台中跨年晚會」訂於31日晚上7點，在國立台灣體育運動大學田徑場及后里麗寶樂園第二停車場舉行，將陸續公佈藝人卡司及交通等相關資訊，歡迎民眾踴躍參加。