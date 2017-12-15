滯留島舞蹈劇場將發表年度新作《鏽塔》 探討社會化問題NOWnews今日新聞 (2017-12-15 17:15)
編舞家張忠安創立的滯留島舞蹈劇場，近年屢獲英國、西班牙、韓國、澳洲、印度等國際邀演，16日起連兩天將於台南文化中心原生劇場售票演出年度新作《鏽塔》，探討現今少子高齡化日趨嚴重、中產階級社會已經逐漸瓦解成為M型社會的問題。
總監張忠安表示，創團名稱秉持著「滯留」南方優秀舞蹈人才的理念，著力向下扎根，並不斷地以實驗精神探索創新。105年舞團以《Lost in Grey》榮獲文化部遴選，代表台灣至英國愛丁堡藝穗節。他說，每次國際邀演，總能打破文化與語言隔閡，得到國際策展人、藝術家與觀眾們的熱情回饋。
張忠安表示，《鏽塔》以具突破性、實驗性的表演形態及舞臺視覺設計，賦予舞蹈不一樣的思索空間；以後現代的批判前衛角度，詮釋現代人歷經資本社會的高壓下，所面臨的心境及現象，提醒當今國人在資本主義體制下所面對的貧富差距擴大、少子高齡化嚴重、邁向M型社會的問題。
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