▲滯留島舞蹈劇場，明後兩天將發表年度新作《鏽塔》。（圖／記者黃文博翻攝，2017.12.15）

編舞家張忠安創立的滯留島舞蹈劇場，近年屢獲英國、西班牙、韓國、澳洲、印度等國際邀演，16日起連兩天將於台南文化中心原生劇場售票演出年度新作《鏽塔》，探討現今少子高齡化日趨嚴重、中產階級社會已經逐漸瓦解成為M型社會的問題。

總監張忠安表示，創團名稱秉持著「滯留」南方優秀舞蹈人才的理念，著力向下扎根，並不斷地以實驗精神探索創新。105年舞團以《Lost in Grey》榮獲文化部遴選，代表台灣至英國愛丁堡藝穗節。他說，每次國際邀演，總能打破文化與語言隔閡，得到國際策展人、藝術家與觀眾們的熱情回饋。

張忠安表示，《鏽塔》以具突破性、實驗性的表演形態及舞臺視覺設計，賦予舞蹈不一樣的思索空間；以後現代的批判前衛角度，詮釋現代人歷經資本社會的高壓下，所面臨的心境及現象，提醒當今國人在資本主義體制下所面對的貧富差距擴大、少子高齡化嚴重、邁向M型社會的問題。