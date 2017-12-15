記者莊漢昌／台南報導

為提昇建築物營造技術及工程品質，市府工務局與轄內各建築、營造相關公會合作，15日特別辦理「營造業施工管理」講習會，讓工程相關技師，工程主辦人員及從業人員能精進業務並分享實務經驗。

講習會吸引營造廠、建設公司、建築師事務所、區公所、公會、南瀛科學教育館、跑照業務等121人參加，開場由工務局針對建築物施工管理中「申報開工」及「施工勘驗」等業務，實施政令宣導及應注意事項說明，再由臺灣區綜合營造業同業公會台南市辦事處長曾新吉，從其專業營造人角度分享營造業之會計制度、人事管理、工程投標、採購工程、工地現場及行政程序等經營經驗，並與與會人員進行深度交流，冀望透過專業的交流，能有效提升營造技術水準及營繕施工品質。

工務局表示，自0206美濃地震造成永康區「維冠金龍大樓」倒塌後，建築物的耐震性能廣為民眾所注意，其中影響耐震性能最重要的因素為工程施工品質。為有效提升目前的營造技術水準及建築物施工品質，除有賴中央建築法令的增修外，將持續與各相關建築及營造公會合作，從工程的各個面向辦理各式講習或說明會，並藉由與會人員的深度對談，激發出提昇施工品質的對策，進而落實在工地現場，讓市府、建築師、營造廠商、建築投資商及相關從業人員一起為台南市建築物的施工品質努力。