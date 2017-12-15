記者黃村杉／新北報導

新北市政府辦理「新北市新農漁民輔導計畫」，成功輔導優秀農漁民朋友，今(15)日於市府大廳舉辦成果展，新北市長朱立倫表揚29位青農及新農民優秀表現。

朱立倫表示，新北市推動青農返鄉政策，鼓勵新生代投入農漁業，在現今網路科技時代，透過年輕世代的創意發想，將實體與網路通路均衡發展，銷售農漁產品，創造新商機，為台灣農漁業發展注入新生命。

朱立倫以茶產地為例指出，坪林培育許多優秀農友，歷經第三代、第四代甚至第五代，是代代傳承茶農文化的好地方；並提到北海岸在地嚴選漁產「貢寮鮑」，新生代的投入研發，產出美味又健康的在地養殖漁產品，創造新產值。

除推動青農返鄉政策，朱立倫強調，市府也非常重視有機栽種，以及生產履歷等認證標章，透過成果展示，鼓勵更多新生代與新農民夥伴加入，用智慧、熱情，為市民健康把關，為台灣農業發展創造新商機。

農業局表示，新農漁民輔導計畫以「返轉農學堂」、「見賢實習」、「天使募集」、「銷售通路」、「代代相傳」等五環為施政主軸，並跨局合作，如勞工局就業博覽會、經發局新北電商GO EC的平台等，共同協助提供各式專業培訓、企業交流媒合及行銷推廣等各類輔導，成功將新北青農人數由90幾位，增加到200多位。

其中像金山王御庭等幾位青農，經農業局輔導，被農委會遴選為第四屆百大青農及擔任新北市青農聯誼會第二任會長。在漁業方面，以倡議提案的方式，從貢寮區海岸的歸鄉漁業青年的輔導工作出發，建立「創業小聚」發展模式，成功凝聚在地漁產業共識，以「走讀漁村」輔導創業團隊與地方產業密切互動，找到合作發展契機，並藉由貢寮一日漁夫小旅行，吸引消費者支持。