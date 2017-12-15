記者莊漢昌／台南報導

台南地政團隊率全國地政機關之先，購置高精度製圖用UAS（無人飛機），並成立專業航拍團隊，透過持續飛行任務UAS空拍影像，健全測量與地籍管理，保障市民土地權益。

市府地政局長洪得洋指出，台南地政團隊尋求「流程簡化」及「創新多元」的地政服務，除成立專業UAS航拍團隊外，更有「地政隨身PAY」手機行動支付地政規費、實價登錄查詢網提供歷次買賣明細資訊查詢及同仁自製非都市土地使用管制及編定宣導音樂短片等多項全國首創。在土地開發上為保留ㄇ型綠色隧道，長勝營區市地重劃工程更獲得2017年國家卓越建設最佳規劃設計類優質獎肯定。

地政局表示，除空拍藉由科技領航外，地籍圖重測業務，自縣市合併至106年辦理137,516筆8,399公頃，107年預計辦理21,314筆1,306公頃。地籍管理部分，配合內政部地籍清理實施計畫第２階段，持續清查臺灣光復初期以日據時期會社組合等14類地籍清理土地及建物清查公告1萬6,645筆(棟)；截至106年度12月上旬，協助民眾重新辦理1萬706筆(棟)土地及建物登記，已辦理代為標售公告總筆數2,608筆(棟)、代為標售938筆（棟）及囑託登記國有1,143筆（棟），107年將繼續辦理代為標售350筆（棟），以徹底解決地籍問題並活化土地利用。

另外，為移居‧宜居大台南，於人口集聚區、重大建設與交通節點等區域，積極開發新社區，提供可建築土地與完善公共設施並活化公有土地，更為市庫挹注財政收入共創大臺南為宜居富麗城市。辦理之公辦市地重劃：安南區九份子101公頃、東區平實營區42公頃、新營客運轉運中心23公頃、永康物流及轉運專區14公頃、佳里國小0.5公頃、新營長勝營區11公頃及麻豆工業區市地重劃區110公頃共計301公頃；區段徵收：東區德高8公頃、新市新和社內36公頃、東區南臺南站副都心70公頃、永康砲校遷建暨創意設計園區83公頃、永康鹽行國中57公頃、中國城暨運河星鑽地區11公頃，共計265公頃，全台南市開發區合計超過566公頃以上。

地政局指出，106年陸續完工之開發區計有南台南副都心、平實營區、佳里國小及新營客運轉運中心市地重劃。另永康砲校遷建區段徵收第一期1月開工；永康物流及轉運專區4月開工；中國城暨運河星鑽工程10月開工，預計107年下半年陸續完工，新營長勝營區、麻豆工業區市地重劃及鹽行國中區段徵收預計107年上半年動工。未來計畫開辦北區賢豐及安南區北安商業區公辦市地重劃案，提供更多優質之都市土地。