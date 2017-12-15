記者黃村杉／新北報導

新北市政府交通局15日公佈106年停車場評鑑成果，並進行優良停車場觀摩會，財政部推動促參司、桃園市政府交通局與各停車場經營業者均蒞臨與會，相互交流停車管理業務與經驗。

交通局指出，評鑑結果由台灣國際開發公司經營「板橋區市民廣場地下停車場」評為立體式停車場優等第1名，日月亭公司經營「土城區中洲平面停車場」評為平面式停車場優等第1名，另三愛停車場公司則為經營優良公司第1名。

交通局長王聲威強調，停車場評鑑獲得優等的共通性優點為維護用心、資料完備、制度完善、服務貼心，以及提供多項便民服務，值得各停車場經營業者學習。

王聲威表示，停車場評鑑指標之研究及考評，針對「行政組織與經營管理」、「履約管理」、「環境設施與安全維護」、「便民與服務措施」及「改進作為與創新構想」等五大指標，於全市255處公有路外停車場辦理服務品質評鑑，並擇優獎勵經營業者，期許持續提供更優質服務。