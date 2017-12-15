記者黃志政／台中報導

稻子別亂割，不小心會割到手，台中市民進黨市議員邱素貞15日總質詢時氣呼呼，控訴市府新聞局把她水噹噹關懷協會舉辦的活動名字改掉，變成是市政府輔導在地協會主辦，邱素貞說，她不是市長派，她是靠自己選上市議員的，市政府不補助沒關係，只不過才補助2萬元、又不是200萬元，怎可以任意改人家名字，太欺負人！新聞局長卓冠廷急得答覆說：「人不是我殺的啦，很多事情我常背黑鍋，但不見得是我做的」！

為迎接2018台中世界花卉博覽會，台中市水噹噹關懷協會14日在南區興大園道，舉辦一場微型花博「綠意、生活、心花現 」活動，讓民眾感受花卉藝術之美，為2018台中世界花博會暖身，展出現場還有花博吉祥物樂虎、來虎、虎爸、虎媽、歐米馬等造型立牌，主辦單位是民進黨婦女社團台中市水噹噹關懷協會，14日開幕當天展場告示牌上還寫著台中市政府農業局、水噹噹關懷協會主辦，不料到了市府新聞局發出的活動新聞稿把水噹噹關懷協會舉辦改成「在地協會」，變成是市府農業局輔導主辦。

邱素貞是水噹噹協會的理事長，看到自己社團辦的活動名字被「黑掉」，氣忿不平，她在總質詢時跟別的議員借時間質詢，直接表明，她從沒有在議會罵過人，但她今天要罵人！

邱素貞說，新聞局長卓局長，綠意生活心花現活動是水噹噹所辦的活動，列入新聞局發佈的公開行程，誰都可以來參加，有人連去都沒去竟說這是跟農業拿錢辦的宣導活動，因有議員抗議市政府就把她水噹噹協會的名字拿掉，改成農業局輔導在地協會主辦，市政府是在怕什麼？市政府出2萬元，又不是出20萬元、200萬元，她出4、5萬元耶，怎可以把她協會的名字拿掉？

邱素貞氣到想與市政府切割，她說，有人說她是市長派，說她辦活動為市府宣傳，她是靠自己才選上議員的耶，她不是市長派，市政府不補助經費沒關係，不可以因為有補助就任意改主辦單位，太欺負人了。

難得看到邱素貞這麼生氣，會議主席何敏誠「拋球」給新聞局長卓冠廷，說「是哪一個議員抗議，局長應該要澄清一下吧」？但卓冠廷說，這件事情他要查一下看是誰改的，這件事情不是他做的。

邱素貞說，活動行程是新聞局發佈的，農業局的新聞也是新聞局發佈的，要把協會名字拿掉新聞局也可以改正啊！她向來對各局處都客客氣氣的，她還沒像翁美春議員叫卓局長到前面跳舞呢！別以為她好欺負。

卓冠廷聽出邱素貞是真的生氣了，趕緊回答說：不是我啦！是農業局啦，名字不是我拿掉的啦，議員，人不是我殺的啦，很多事情雖然都是我背黑鍋，但不見得是我做的。