男異想天開涉印假鈔消費 遭識破送辦中央社 (2017-12-15 16:55)
（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）雲林縣游姓男子昨天晚上騎機車到嘉義縣大林鎮，涉嫌以列印的500元假鈔向雜貨店購物，被老闆識破時，還心虛欲以1000元現鈔換回，警方據報趕往，當場人贓俱獲。
嘉義縣民雄分局溝背派出所長吳政冠今天向中央社記者表示，住雲林縣土庫鎮的游姓男子昨天晚上騎機車到嘉義縣大林鎮溝背里，向雜貨店購買新台幣280元香菸等用品後，從口袋拿出500元鈔票付款。
吳政冠指出，現年64歲的雜貨店簡姓老闆發現500元鈔票疑似是假鈔，當場提出質疑，心虛的游男則準備再以1000元現金換回，被老闆拒絕，就在雜貨店隔壁的溝背派出所員警據報趕抵。
處理員警初步檢視這張500元鈔票，摸起來平整、沒有防偽線及反光浮水印，明顯就是一張假鈔，透過店家監視器確認，游男就是持這張500元鈔票付款，立即帶回派出所訊問。
民雄分局一組警務員鄭惠修受訪指出，這張假鈔雖印刷精美，外觀與真鈔相似，但用手觸摸質感與真鈔明顯不同，研判是正反面印刷後黏合裁剪而成。
鄭惠修表示，游嫌與嘉義縣大林鎮無地緣關係，也不是訪友，研判是持假鈔鎖定鄉下雜貨店消費，企圖矇騙過關，不過，因手感與真鈔差太多，當場被識破。
游嫌辯稱，這張500元偽鈔，日前也是購物所換取，並不知道是假鈔。警訊後，全案依行使偽造貨幣罪嫌移送法辦。1061215
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