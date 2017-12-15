（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）慶云公司負責人陳慶雲、鄒淑芬夫妻涉嫌以銷售骨灰罐變相從事多層次傳銷非法吸金案，二審台中高分院逆轉改判有罪，慶云公司今天發表聲明喊冤，表示將上訴捍衛清白。



苗栗地檢署民國103年偵辦慶云公司涉嫌以老鼠會方式變相經營多層次傳銷販售骨灰罐，非法吸金新台幣79億元，依違反多層次傳銷管理法起訴負責人陳慶雲、鄒淑芬夫婦，苗栗地院105年3月一審判決無罪，全案經檢方上訴後，台中高分院二審今天發布判決，改判陳慶雲有期徒刑3年、鄒淑芬2年，判處慶云公司罰金5000萬元。



針對二審判決逆轉，慶云公司發表聲明，為捍衛公司商譽及全體傳銷商權利，將依法提起上訴，全力捍衛清白。



聲明指出，多層次傳銷管理法明定變質多層次傳銷之認定標準，公司向來依照相關規定經營，對於二審判決翻異改判，將令守法業者無所適從，深感無奈。



聲明稿中也提到，此案為多層次傳銷管理法公布施行後，國內首宗遭公平交易委員會移送，並遭檢方起訴案件，將對日後法令解釋及適用影響甚鉅。1061215