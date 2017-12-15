（中央社台北15日電）中國國務院新聞辦公室今天發表「中國人權法治化保障的新進展」白皮書指出，全面落實司法責任制改革以來，全國法官人數從19.88萬人精簡到12萬人，檢察官人數從15.8萬人精簡到8.6萬人。



中新社報導，從2014年開始在北京等18個城市，展開刑事速裁程序改革試點以來，試點法院速裁案件超過90%在立案後10日內審結，被告人上訴率僅為2%，審判效果和訴訟效率明顯提昇，當事人權利得到有效保護。



在此一試點基礎上，進一步展開認罪認罰從寬制度改革試點，對於犯罪嫌疑人、被告人自願認罪、自願接受處罰、積極退贓退賠的，依法從寬處理。



人民法院改立案審查制為立案登記制，切實做到有案必立、有訴必理，充分保障當事人的訴權。各級法院自2015年5月實施立案登記制以來，當場登記立案率保持在95%以上，截至2017年9月，登記立案數量超過3900萬件。



白皮書同時指出，公安部發布「關於改革完善受案立案制度的意見」，規定對於群眾報案、控告、舉報、扭送，違法犯罪嫌疑人投案，以及上級機關交辦或者其他機關移送的案件，屬於公安機關管轄的，公安機關必須接受，不得推諉。



截至2017年6月，全中國省級公安機關都已頒布受案、立案改革實施意見，18個省級公安機關增設案管機構，使受案立案工作更加規範、高效、便民、公開。



據統計，2013年以來，各級檢察機關因排除非法證據決定不批捕2624人，不起訴870人。2013年至2017年，各級法院糾正重大冤假錯案37件61人，共依法宣告4032名被告人無罪。



2013年以來，各級檢察機關監督糾正有關機關及其辦案人員阻礙律師依法執業的案件6542件。2012年至2016年，全國檢察機關對不需要繼續羈押的1萬2552名犯罪嫌疑人建議釋放或者變更強制措施。1061215