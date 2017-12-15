（中央社記者吳哲豪彰化15日電）有網友在臉書社團「靠北彰中」留言說想要殺人，要讓教官人頭落地，彰化警方不敢大意，立案偵辦追查留言者的身分，循線查出伺服器來自巴拿馬，不過警方仍在追查留言者。



有網友在臉書社團「靠北彰中」專頁留言，說想要在國立彰化高中殺人，也恐嚇讓教官人頭落地，內文指日期12月18日「等著看吧」，並強調「沒在說假的」、「說到做到」等。文章引起師生及家長恐懼，彰中校方得知此事後，由學校教官向彰化分局報案。



警方懷疑，留言者不排除是學校學生，或不滿現狀者利用網路散布訊息，不排除任何可能，已請刑事警察局國際科協助，清查調閱網路位置，積極偵辦。



警方指出，他們循線追查網路留言者使用的伺服器，發現伺服器的位置在中美洲的巴拿馬，由於台灣和巴拿馬已無邦交，追查上有困難，不過警方懷疑留言者可能使用隱藏伺服器的程式在臉書上留言，仍不放棄，持續追查，期盼找出留言者的身分。1061215