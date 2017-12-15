▲台灣港務公司決定積極建置高雄港高壓岸電設備，以減少港區空汙，並提升大高雄地區的空氣品質。(圖／記者黃守作攝，2017.12.15)

台灣港務公司15日決定，將積極建置高雄港高壓岸電設備，以減少港區空汙污，並提升大高雄地區的空氣品質。

台灣港務公司董事長吳宏謀表示，該公司在高雄港建置高壓岸電設備，目前已建置11座高壓岸電設備，其中位於中鋼碼頭及第4貨櫃中心碼頭的岸電設備，均已陸續啟用。

吳宏謀董事長指出，該公司也考量船舶彎靠碼頭，改接岸電時，需具有足夠使用及穩定電量，除了吸收碼頭岸電使用費用，維持航商原發電成本外，並積極商請台電公司提供相關協助，鼓勵船舶接用高壓岸電，加速船舶空汙減量。

吳宏謀董事長進一步指出，至於低硫燃油的使用，目前港務公司所屬港勤船舶一半以上，已使用低硫燃油，預計於107年全數改用。另，為擴大港區船舶減量成效，港務公司亦建請航港局研擬提供4,500萬元購油補助，自107年3月1日起，提前在高雄港實施國際航線船舶改用低硫燃油獎勵措施，以鼓勵航商改用低硫燃油，預期可減少港區空汙4成，以維護港區空氣品質。