「統促黨條款」三讀通過 組織犯罪定義放寬NOWnews今日新聞 (2017-12-15 16:46)
立法院會今(15)日三讀通過被稱為「統促黨條款」的《組織犯罪防制條例》部分條文修正案。三讀通過的條文放寬為犯罪組織組成具有「持續性或牟利性」，且不以現存的組織為限，未來包括統促黨、愛國同心會等團體再鬧事都將適用。
提案的民進黨立委王定宇表示，過去的《組織犯罪防制條例》規定，犯罪組織必須具有持續性「及」牟利性，但像是跨國詐騙集團在台灣詐騙外國人，屬於境外牟利，在台灣沒有牟利行為或無法證明獲利，就只能辦犯罪者詐欺，不利於司法檢調偵辦組織犯罪。
王定宇說，他提案將犯罪組織的組成具有持續性「及」牟利性，改為持續性「或」牟利性，未來大陸共產黨政府於幕後操控台灣黑幫分子，介入各種陳抗活動，擾亂社會治安善致危害國家安全，就適用《組織犯罪防制條例》。
此外，根據三讀修正通過的條文規定，組織犯罪被害人或證人在境外時，得在駐外使領館或代表處內，利用聲音、影像傳真等科技設備訊問或詰問。
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