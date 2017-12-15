賴清德民調下降 行政院以雷諾瓦名言回應NOWnews今日新聞 (2017-12-15 16:51)
新台灣國策智庫今(15)日公布民調，六都民眾對行政院長賴清德的好感度下降7.4個百分點。行政院發言人徐國勇以畫家雷諾瓦的名言「痛苦會過去，美麗會留下」作為賴清德民調下降的註解。
徐國勇說，一切都在意料之內，因為推動改革，會影響到部分人的權利，行政院可以理解。但政院相信等到全案實施後，人民就會感受到改革對整體社會有利。
徐國勇舉例，指勞基法修正案、年金改革案，只要等到實施之後，誤會與偏見就會化解。他以法國印象派大師雷諾瓦的名句「痛苦會過去，美麗會留下來」作為賴清德民調下降的註解。
據傳雷諾瓦罹患關節炎，晚年只能坐在輪椅上繪畫。由於兩手關節變形無法拿筆，就將畫筆綁在手上。朋友看他作畫如此艱苦，問他為何不放棄。雷諾瓦說：「痛苦會過去，美會留下」。
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