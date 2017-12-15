立院三讀 使兒少坐檯陪酒最重判5年徒刑中央廣播電台 (2017-12-15 15:43)
立法院院會今天(15日)三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例修正案」，增定以脅迫、強暴等違反本人意願方法，使兒少坐檯陪酒或涉及色情伴遊等行為，最高可處5年以下有期徒刑；同時，也增定電子遊戲場業從業人員有通報義務，使兒少保護網絡更為嚴密。
立法院院會15日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例修正案」，將原條例中「利用兒童及少年從事坐檯陪酒或涉及色情行為」，修正為「使兒童或少年坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞等行為」，讓兒少在性剝削活動的被害人地位，從保護立場出發。
三讀通過的條文也增定，招募、利用兒童或少年坐檯陪酒、色情伴遊刑責，處1年以下有期徒刑；若是強暴、脅迫等則處3年以上、5年以下有期徒刑。提案修法的民進黨立委李麗芬說：『(原音)現行以媒介容留使兒少坐檯陪酒並沒有增定罰則，所以這次增定使兒童及少年坐檯陪酒，或涉及色情伴遊伴唱伴舞等行為樣態的刑事處罰，期盼這次的修正條文能讓受到性剝削的兒少受到完全的保護跟支持。』
同時，有鑑於兒童或少年出入娛樂場所，恐有遭受性剝削之虞，新法也增定電子遊戲場業從業人員有通報義務；使兒少保護網絡更為嚴密。
另外，修法也增定觀覽兒童或少年為性交、猥褻之行為而支付對價者，處新台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰，並得令其接受2小時以上10小時以下輔導教育。
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