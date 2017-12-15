時代力量立委黃國昌罷免案明天投票，新北市選舉委員會公布，罷免門檻為同意票多於不同意票，且票數達到6萬3,888票。中選會副主委陳朝建今天(15日)表示，16日投票結果出爐後，中選會19日將召開委員會議確認，並正式公告罷免結果。



由於不滿時代力量立委黃國昌推動同性婚姻法案，「安定力量聯盟」發起罷免黃國昌，日前已通過連署門檻，並舉辦台灣史上首場公辦電視罷免說明會，黃國昌也是罷免門檻下修後，首位面臨罷免考驗的立委，罷免案將於16日進行投開票。黃國昌的選區範圍包括新北市金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區以及貢寮區共7個行政區域，當天共設置240個投開票所，投票時間為上午8時至下午4時，新北市選舉委員會預估計票結果約晚間6時30分至7時就會出爐。

根據新修正後的「公職人員選舉罷免法」規定，罷免案有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。根據新北市選舉委員會統計，黃國昌的選區投票人人數共有25萬5,551人，因此，罷免通過門檻為同意票6萬3,888。

中選會副主委陳朝建15日受訪時指出，16日罷免結果出爐後，中選會19日將召開委員會議，確認投票結果與票數，當天就會正式公告罷免結果；若罷免案通過，還需行文給立法院進行後續程序。他說：『(原音)在完成投開票的作業之後，我們中選會跟所屬的委員會就會發布新聞稿，先初步揭露訊息，讓國人以及當地的公民了解，隨後正式的確認是在12月19號中央選舉委員會召開委員會議確認之後，我們會完成正式的公告程序。』

陳朝建指出，根據選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務，並得依法在3個月內舉辦補選。他並進一步指出，若罷免案通過，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得再參選同一職務；若罷免案沒有通過，在被罷免人任期內，不得再對其提出罷免案。