罷昌投票明登場 黃國昌晚間發表談話中央廣播電台 (2017-12-15 16:01)
時代力量發言人李兆立表示，雖然明天(15日)就要舉行時代力量立委黃國昌的罷免投票，但是黃國昌的心情與工作並沒有受到太大影響。針對安定力量聯盟提出罷免理由，李兆立表示，黃國昌相信選民最後的判斷，也說明天晚間6時會在汐止服務處有公開談話。
時代力量立委黃國昌的罷免案，將在12月16日舉行投票，由於這是降低罷免門檻後的第一起罷免案，因此格外具有政治意涵，趕在投票前夕，黃國昌啟動大掃街，呼籲民眾投下「不贊成罷免票」。
時代力量發言人李兆立表示，黃國昌在2016年當選立委是獲得選民託付，如今團隊喊出「再贏一次」的訴求，就是相信選民還是會支持時代力量的價值與改革主張；李兆立也說，雖然是投票前一天，黃國昌還是要求團隊不要影響國會問政工作，直到現在才有比較大範圍的掃街活動。李兆立說：『(原音)他認為2016年選民把票投給他的目的，是希望他可以在國會打拼，所以他是到昨天跟今天才稍微調整來掃街，所以其實在工作上跟心情上都不算特別受到影響。』
李兆立表示，因為這起罷免案連帶出現第一起為了罷免的電視說明會，確實回應了黃國昌在當立委之前，認為立委應正面接受人民檢視的主張，這相當有意義。李兆立說：『(原音)至少可以讓大家宣傳，那個12月6日的電視說明會很有意義，此次投票當然是公民權的行使，他尊重也樂見。』
李兆立表示，黃國昌16日上午就會前往里民活動中心投票，預估在晚間6時會在新北市汐止服務處針對投票結果發表談話。
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