▲「沿線」青年藝術家聯展，本周日於新瓦屋文化園區登場。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.15）

新竹縣新瓦屋客家文化保存區的「一諾藝術」17日將舉辦新展覽《沿線》，集結3位青年藝術家─任大賢、許芝綺、廖以歆，展出包括雕塑、油畫等作品，讓參觀者沿著美學的線條，從平面到立體，欣賞不同媒材的線性敘事，展期直到107年2月28日截止。

縣長邱鏡淳表示，一諾藝術為優秀的青年藝術家開拓一場當代美學的對話，非常難得，歡迎鄉親把握機會來觀賞年輕人的創意與創新。

▲任大賢以簡潔的鐵條焊接方式勾勒出對家的想像與情調。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.15）

3位藝術家當中，任大賢出生於1977年，畢業於台南藝術大學造型藝術研究所，其作品多以雕塑為主，最具知名的是台南藍晒圖文創園區內的熱門打卡景點「線代屋」以及駁二藝術特區、高雄城市光廊等，皆可看到他的作品。本次在一諾藝術展出作品，以簡潔的鐵條焊接方式勾勒出對家的想像與情調，呈現許多樣式可愛的家屋元素，十分引人注目。任大賢的作品皆從自我感知出發，表現出「雕塑在空間中，而空間也在雕塑中」的趣味，從生活中創造屬於自己的雕塑語彙。

▲許芝綺(左)以多變蜿蜒的線條，打造流動的陶瓷雕塑。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.15）

1982年生的許芝綺以陶瓷雕塑聞名，其作品之空間造型令人印象深刻；藝術家藉由多變蜿蜒的線條，形塑極為獨特的外觀，彷彿將霎那間流動的意識與情緒凝結，卻又充滿隨時改變的可能，觀者若從不同角度欣賞，將可看見大異其趣的輪廓，令人驚豔。藝術家以此透露出女性對於自我以及社會角色的理想追求，並凸顯出「感性」的特質與生命隨時在變異的「自由」。





▲廖以歆(左)的油畫風格，以抽象表現各種生活中的元素。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.15）

3位藝術家當中，最年輕的是廖以歆，剛滿三十歲的她，油畫作品卻已呈現出鮮明的個人風格；她以抽象表現為主，畫面充滿各種生活中的元素，如囈語般展開札記似的敘事。近幾年她尤其關注「線條」在抽象繪畫中的特性，描繪著不同顏色、弧度的線條，以各種姿態存在於畫面空間中，展示「線條」本身的無限可能，與畫布的對話，時而從容順暢、時而瘋狂，最後藉由感性與理性的線條，描述時間和空間的維度、矛盾情緒的拉扯。

文化局長張宜真表示，一諾藝術106年歲末展覽將3位風格迥異的青年藝術家齊聚一堂，透過其共同元素「線條」為主題，串聯起充滿當代趣味的展覽。沿著這條線，觀者可以沿線拆封一只藝術的信箋，也可以沿線停靠在每一件作品前細細品味。