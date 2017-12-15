俄羅斯上議院今天(15日)投票通過明年3月18日為下一屆總統大選的日期。

俄國上議院主席馬維彥科(Valentina Matvienko)在投票後向記者表示，上議院全體議院都無異議贊成這項明年總統大選日期的提案。

俄國現任總統蒲亭(Vladimir Putin)14日在年度記者會上宣布，他將在明年3月的總統大選中，以獨立候選人身份參選，並希望能夠獲得超過一個政黨的支持。

65歲的蒲亭並表示，俄國的政治制度必須具有競爭力，但反對派缺乏強勢的候選人來挑戰他。蒲亭說，俄羅斯的反對派製造了太多雜音，但對國家鮮少貢獻。

對蒲亭最具威脅的俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)，原本計畫參加明年3月的總統大選，但俄國選委會指納瓦尼因為遭法院判處詐欺罪名確定，最快要到2028年之後才能參選總統。

歐洲人權法院(European Court of Human Rights)批評俄國法院的這項裁定審判過程「武斷且明顯不合理」。